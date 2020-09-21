Похороны Михаила Борисова пройдут на Востряковском кладбище

Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище 23 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны телеведущего Михаила Борисова пройдут 23 сентября на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Театральном институте имени Б. Щукина.

- Церемония прощания с Михаилом Борисовичем Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина. Мы откроем двери в 10:00. Похоронят Михаила Борисовича на Востряковском кладбище, - говорится на сайте института.

Гражданская панихида пройдет в период с 11:00 до 13:00.

Напомним, Михаил Борисов скончался 19 сентября. Его увезли на "скорой" прямо со съемок телепередачи. Врачи диагностировали пневмонию. Борисова подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Позднее при транспортировке из одной больницы в другую ведущий пережил клиническую смерть, врачам удалось его откачать. Однако через некоторое время он все же скончался.

Борисову был 71 год. Он известен всей стране как ведущий телевизионной лотереи "Русское лото".