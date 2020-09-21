Главы МИД ЕС не согласовали список персональных санкций по Белоруссии

МИД ЕС не согласовали список «адресных санкций» по Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на заседании в понедельник, 21 сентября, не смогли согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых хотели бы ввести санкции. Об этом официально заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия", - сказал он.

Он уточнил, что введение санкций против Белоруссии продолжает блокировать одна страна.

Госсекретарь США Стивен Бигэн ранее сообщал, что США и Брюссель намерены обсудить вопрос ввода «адресных санкций» против Белоруссии за якобы имевшее место нарушение прав человека. Он пообещал, что вопрос решится в ближайшее время.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выбору, по результатам которых Александр Лукашенко вновь был избран главой государства. Не согласные с результатами граждане вышли на улицы с демонстрациями. ЕС заявил, что народ Белоруссии выступил против избранного президента и поддержал оппозицию.