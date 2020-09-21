Путин повысит оклады судей с 1 октября

С 1 октября оклады судей повысятся на 3%. Соответствующий указ президента Владимира Путина был 21 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: REUTERS

С 1 октября оклады судей повысятся на 3%. Соответствующий указ президента Владимира Путина был 21 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом будут проиндексированы оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов. Уточняется, что данная мера реализована с целью обеспечения независимого осуществления правосудия.

Отметим, что индексация окладов судей обычно происходит раз в год. С 1 января 2018 года они были увеличены на 4%, а с 1 октября 2019 года – на 4,3%. Повышение позволяет предоставить больше социальных гарантий судьям.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с 1 октября 2020 года будут увеличены зарплаты работников бюджетной сферы. Индексация коснется сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов и гражданских служащих воинских частей и органов власти, в которых законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.