В Германии отказались раскрывать данные о вывезшей бутылку спутнице Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин отказался раскрывать данные о Марине Певчих - соратнице Алексея Навального, которая постоянно проживает в Великобритании.

По словам официального представителя немецкого правительства Штеффен Зайберт, он не может подтвердить информацию о том, что свидетель инцидента с оппозиционером и возможная улика, бутылка из-под минеральной воды, находятся в Германии.

«Я не могу сказать ничего нового об этом», - передает его слова РИА Новости.

Как сообщали ранее сайт kp.ru, на видео из номера томской гостиницы, где останавливался Навальный, соратники блогера говорят, что они заберут только бутылки минеральной воды. За кадром слышен разговор сотрудника отеля, которая сказала, что они ничего забрать не могут, однако девушка отвечает, что «кроме бутылок воды ничего не надо», хотя в номере есть и использованные полотенца, и постельное белье.

Позже пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, что на личных вещах Навального и предметах из номера отеля, кроме бутылки с водой, яд не был обнаружен. Немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы ранее обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок».