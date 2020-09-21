Кому нужно первым прививаться от коронавируса, рассказали в Минздраве

Кардиолог Минздрава заявил, что пациенты с гипертонией переносят коронавирус тяжелее Фото: Евгения ГУСЕВА

Пациенты, страдающие гипертонией, тяжелее других переносят коронавирус. Об этом заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

- Дело в том, что коронавирусная инфекция, к сожалению, поражает жизненно важные органы и системы. В немалой степени это касается и сердечно-сосудистой системы. Если у человека есть уже сердечно-сосудистые заболевания, у него неизбежно страдают не только сердце, сосуды, но и малый круг кровобращения, который включает и лёгкие..., - рассказал Борисов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Исходя из этого кардиолог заявил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужна приоритетная вакцинация от COVID-19. Кроме этого, им не стоит пренебрегать прививкой от против гриппа и пневмококковой инфекции.

Борисов добавил, что гипертония бывает у многих. Фактически 40% взрослого населения страдают этим заболеванием. В значительной степени это связано с возрастом - чем старше человек, чем выше вероятность возникновения гипертонии. Лица в возрасте около 80 лет с вероятностью 90% имеют гипертонию.