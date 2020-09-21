За рулём протаранившей пешеходов Infinity в центре Москвы был начинающий певец «Эллаи» Фото: Instagram.com

В понедельник, 21 сентября, в самом центре Москвы, в районе дома 47 на улице Остоженка произошла серьезная авария. Водитель за рулем Infinity протаранил иномарку, которая выезжала с перекрёстка, после чего вылетел на тротуар. В этот момент там находились две женщины.

За рулём протаранившего пешеходов автомобиля находился начинающий певец Эльмин «Эллаи» Гулиев. Как он сообщил изданию life.ru, когда выезжала машина, он уходил от удара, поэтому вылетел на тротуар. Заявил, что сам пострадал, и болит рука.

Как писал сайт kp.ruм, две пострадавших женщины госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель Infinity ехал с превышением скорости. На данном участке разрешено движение со скоростью в 40 километров в час. Сам момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На них четко видно, как удар чудом удалось избежать третьему пешеходу.