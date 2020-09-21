"Настоящая эпопея": Мария Захарова рассказала, как МИДу удалось организовать вывозные рейсы со всего мира

Мария Захарова рассказала, как МИДу удалось организовать вывозные рейсы со всего мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 21 сентября Россия прекращает вывозные рейсы своих граждан из зарубежных стран. Однако фактически они продолжатся вплоть до пятницы текущей недели, Тогда состоится действительной завершающий рейс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Итоговая цифра по количеству вывезенных или вернувшихся граждан еще подлежит уточнению. Но мы с уверенностью на сегодняшний момент можем говорить о том, что эта цифра близка к 300 тысячам человек, - рассказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она добавила, что география вывоза была чрезвычайно широка. Рейсы охватили практически все континенты, включая Латинскую Америку, Африку, всего более 60 стран. При этом часто возникали сложные ситуации, например, когда на родину нужно было возвращать несовершеннолетних детей.

- Так что это настоящая эпопея. Это особая глава и в российской внешнеполитической службе, ее деятельности, и в целом, мне кажется, это такая важная веха в истории нашей страны, - добавила Захарова.