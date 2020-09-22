Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 22 сентября 2020 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 22 сентября 2020 года Фото: REUTERS

Алексей Навальный лечиться в немецкой клинике "Шарите". Свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 22 сентября 2020 года сообщает не персонал клиники, а сам пациент. Накануне оппозиционер опубликовал очередной пост. В нем политик признался в любви к жене и сообщил, что она "меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии". В другой социальной сети блогер потребовал, чтобы ему вернули одежду:

- Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.

Политолог Леонид Дегтярев заметил, что ранее пресс-секретарь Алексея Кира Ярмыш заявляла, что вещи политика "забрала с собой Юля [жена оппозиционера]". Более того, на последнем фото из больницы на Навальном были кроссовки, которые он носил в Омске.

- Что они все несут?! Микроконтакт с "Новичком", если это было именно названное ОВ, и человек ТРУП. Да и которые вокруг него, тоже, – возмутился политолог Евгений Сатановский.

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