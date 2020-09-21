Вратарем "Динамо" в игре с "Ахматом" был Антон Шунин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 21 сентября, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" прошел последний матч 8 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Динамо", которое на неделе вылетело из Лиги Европы после громкого поражения от "Локомотива" (Тбилиси), принимало на своем поле грозненский "Ахмат".

Встреча на арене в Петровском парке выдалась очень бодрой. В конце матча на 80-й минуте встречи "Ахмат" остался в меньшинстве - защитник Богосавац был удален с поля. И через 10 минут на первой добавленной минуте к поединку Иван Ордец пришел на розыгрыш стандарта и головой отправил мяч в ворота. Гол стал победным - отыграться у "Ахмата" сил уже не хватило.

"Динамо" победило со счетом 1:0 и набрало 14 очков после 8 туров. "Бело-голубые" теперь на 5 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. А грозненцы при 10 баллах - остались на 10 месте.

Следующая игра у "Ахмата" - 27 сентября дома против "Урала", а у "Динамо" матч пройдет 28 числа. В гостях они будут играть против "Химок".