Последнее выступление Михаила Борисова: на видео артист прочитал стихи сына

В сети появилось видео последнего выступления Михаила Борисова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сети появилось видео последнего выступления ведущего Михаила Борисова. На ролике он трогательно читает стихи своего сына.

Борисов выступал на телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства "Созвездие", который состоялся 16 сентября в Казане. Строки посвящены работе генерального продюсера фестиваля - Дмитрия Туманова.

Напомним, телеведущий Михаил Борисов скончался 19 сентября. Его забрали на скорой прямо со съемок. Врачи диагностировали воспаление легких, пациента подключили к ИВЛ. Позднее врачи ввели Борисова в медикаментозную кому. Во время перевозки из одной клиники в другую ведущий пережил клиническую смерть, врачам удалось его откачать. Однако через некоторое время он все же скончался.

Борисову был 71 год. Вся страна знала его как бессменного ведущего телевизионной лотереи "Русское лото".

Ведущего похоронят 23 сентября на Востряковском кладбище в Москве.