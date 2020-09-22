От чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый, рассказали в Минздраве

Князь Владимир мог умереть от рака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн рассказал, от чего скончались великие правители Руси. По данным специалиста князя Владимир и Ярослава Мудрый мог убить рак, напомнив, что о недуге известно с древних времен.

"Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи", — сказал Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".

Напомним, что великий князь Владимир, при котором произошло крещение Руси, взошел на престол в 978 году и правил 37 лет. Ярослав Мудрый, который является сыном князя Владимира правил на Руси более сорока и скончался в возрасте 76 лет. По сей день нет достоверных источников причин смерти великих князей.