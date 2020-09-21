В Иркутске ввели режим повышенной готовности

В Иркутске произошло землетрясение Фото: Shutterstock

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности в городе после землетрясения.

Сообщается, что дежурные службы начали сбор информации о последствиях. Об этом говорится в сообщении горадминистрации. Также уточняется, что жертв и разрушений на данный момент не выявлено.

Ранее сайт kp.ru писал, что ночью в районе Иркутска произошло землетрясение. Толчки оказались заметны даже в районе озера Байкал в 35 километрах от Слюдянки и 87 от Иркутска. Многие жители проснулись из-за случившегося, а некоторые начали выходить на улицы. Во многих домах "мебель ходила ходуном" и качались люстры.

Специалисты установили, что эпицентр землетрясения пришелся на поселок Култук на юго-западном берегу водоема. Там зафиксировали 7-8 баллов. Очаг был расположен на глубине примерно двух километров.

Тем временем, в МЧС региона уточнили, что землетрясение магнитудой 5.9, класс 14.7, интенсивность 8.1, с эпицентром в Слюдянском районе ощущалось на территории 12 районов.

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