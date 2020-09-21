Сейсмолог рассказал, будут ли повторные толчки после землетрясения в Иркутске Фото: Shutterstock

Ночное землетрясение в Иркутске разбудило и взбудоражило всех горожан и жителей ближайших населенных пунктов. О том, стоит ли ждать повторных толчков в эфире Радио "Комсомольская правда"Комсомольская правда" объяснил сейсмолог Шебалин Петр.

По словам специалиста, толчки, скорее всего, повторятся, но с другой силой.

- Ожидать, что они будут сильнее, это достаточно маловероятно. То, что они будут, и будут до интенсивности в Иркутске даже 5 баллов может повториться, это весьма вероятно, - рассказал эксперт.

Также он отметил, что в эпицентре землетрясения разрушения должны были произойти.

- Я точно не знаю, где эпицентр - вблизи населенного пункта или нет. Если это рядом с населенным пунктом, то, конечно, какие-то разрушения будут, поскольку не все здания строились с расчетом на землетрясение 9-10 баллов, которые в принципе в этой зоне возможны. Но в самом Иркутске 5 баллов не вызывает серьезных разрушений, - объяснил Шебалин в эфире Радио "Комсомольская правда"Комсомольская правда".

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