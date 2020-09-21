Препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» поступил в московские аптеки

Одна пачка нового препарата будет стоит 12 320 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель совета директоров компании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал, что новый препарат от коронавирусной инфекции уже поступил в столичные аптеки.Одну пачку «Арепливира» по рецепту врача можно приобрести за 12 320 рублей.

Высокая цена лекарства оправдана его по-настоящему высокой эффективностью в борьбе с коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что он был создан в короткие сроки, сказал Петр Белый.

Он также отметил, что компания продолжает работать над повышением доступности препарата.

«Арепливир» создан на основе фавипиравира, который в начале лета был одобрен Минздравом. На данный момент лекарство применялось только в условиях стационара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную организацию «Столички».

Ранее сообщалось, что одна упаковка будет содержать 40 таблеток по 200 мг. Глава "Промомеда" отметил, что препарат появился сразу не во всех городах России, нужно время, чтобы в большом количестве поставить лекарство по всей стране.