Минздрав выдал разрешение Центру Чумакова на клинические исследования вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром Чумакова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против covid-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в исследованиях российской сыворотки примут участие более 3 тысяч добровольцев. Прежде всего испытания планируется начать в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что ситуация с коронавирусом в РФ постепенно стабилизируется. Число новых случаев инфицирования covid-19 и ежедневное число умерших снижается. Из-за угрозы распространения вируса российская сторона, как и другие государства была вынуждена временно закрыть свои границы, в том числе на время прекратить международное авиасообщение. По последним данным оперштаба, благодаря более стабильной эпидобстановке РФ отменила все вывозные рейсы.