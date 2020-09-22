Минздрав выдал разрешение Центру Чумакова на клинические исследования вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром Чумакова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в исследованиях примут участие более 3 тысяч добровольцев.