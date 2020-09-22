Минцифры предлагает запретить скрывать имя сайта в сети Фото: Shutterstock

Минцифры РФ предлагает запретить использование на территории страны протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.

В частности, считается, что это может помочь при блокировке сайтов, запрещенных на территории РФ. Об этом стало известно из данных проекта федерального закона, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно пояснительной записке, на данный момент увеличивается число случаев использования маскирующих протоколов, которые позволяют скрыть фактические сетевые адреса устройств от внешних систем и протоколов шифрования. При этом все большее распространение получают протоколы с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования, в частности DoH (DNS поверх HTTPS) или DoT (DNS поверх TLS).

- Применение этих алгоритмов и методов шифрования способны снизить эффективность использования существующих систем фильтрации. Из-за этого намного сложнее выявить ресурсы в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в РФ ограничено или запрещено, - отмечают в ведомстве.