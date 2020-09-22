Названо лучшее время года для просьб о повышении зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вы давно думаете о том, как хорошо было бы получить прибавку к зарплате и думаете о том, когда лучше попросить увеличить сумму дохода, то лучше всего это делать в осеннее время года.

По словам гендиректора рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяны Доляковой, осень - лучшее время для просьб о повышении зарплаты. А связано это с тем, что именно в этот период многие работодатели формируют бюджет компании на следующий год. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

- Прежде стоит подготовиться к этому разговору. Необходимо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать, - отметила Долякова.

Также она отметила, что при этом увещевания о повышении арендной платы за квартиру или других расходов - не самый лучший способ добиться прибавки от своего начальства.