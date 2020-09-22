Умер Дмитрий Жулин, актер из сериала «Александровский сад»

Актер театра и кино Дмитрий Жулин. Фото : инстаграм dmitry_zhulin

Умер Дмитрий Жулин - актер, бросавший свою деятельность ради служения в монастыре, погиб в ДТП.

Сообщается, что авария произошла прошлым утром во Владимирской области. На 61-м километре автодороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума столкнулись рейсовый автобус и Renault Duster, за рулем которого и был актер.

43-летний Дмитрий погиб на месте от полученных ранений, больше о пострадавших не сообщается. По предварительным данным, он нарушил правила, не предоставив преимущества водителю маршрутного автобуса.

Напомним, российский актер театра и кино получил широкую популярность и известность после роли в сериале "Александровский сад". Там он сыграл Алексея Казарина, подполковника и помощника коменданта Кремля. Позже, в 2008 году после завершения съемок сериала "Охота на Берию" Жулин решил уйти в монастырь, где стал послушником.

Спустя шесть лет, в 2014 году, он все же вернулся в профессию. Об этом сообщает "Подъем".