"Смертельная страсть": женщина убила своего партнера во время секса

женщина убила своего партнера во время секса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В подмосковном Ногинске женщина во время интимной близости убила своего партнера.

Сообщается, что накануне смерти мужчина был в гостях у своей сожительницы. Во время секса она наотмашь ударила его локтем в голову. Не обратив на это внимания пара легла спать. На утро женщина обнаружила, что ее партнер скончался. Об этом "360" рассказал источник в правоохранительных органах.

Позже медэксперты установили, что причиной смерти мужчины стала черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под оболочку головного мозга.

Также отмечается, что женщина ранее уже была судима по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

На данный момент сожительницу задержали следователи. Был ли это неосторожный случайный удар или действие было преднамеренным, пока неизвестно. Все детали и обстоятелсьтва случившегося выясняются.