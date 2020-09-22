В Японии умер ставший мемом "длиннокот"

Кот-мем. Фото: скрин, Твиттер

Longcat ("Длиннокот") по кличке Набико, который стал героем мемов в сети умер в Японии. Он скончался в возрасте 18 лет.

Сообщается, что животному стало плохо еще утром, 21 сентября. Хозяева отвезли питомца в ветклинику, однако врачи признались, что состояние здоровья кота уже достаточно слабое, чтобы сделать хоты бы рентген. Кот скончался в этот же день, пишет гонконгское издание The Stand News.

Тем временем, хозяйка кота написала в Твиттере, что пару лет назад у питомца специалисты диагностировали почечную недостаточность, из-за которой, он и мог скончаться.

Напомним, "Длиннокот" прославился еще в 2006 году. Причиной внезапной популярности стало его длинное тело, длинна которого составляла порядка 65 сантиметров. Тогда в Интернете его фото стало популярным, как и "фотожабы", на которых Нобико растягивали до немыслимых размеров.