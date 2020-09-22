В России предсказали рост цен на новое жилье на 15% Фото: Влад КОМЯКОВ

К концу 2020 года в России может сильно вырасти цена на новостройки. На рынке недвижимости стоимость новых квартир грозит увеличиться на 12-15 процентов.

По словам руководитель аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, это во-многом объясняется высоким спросом на жилье из-за программы льготной ипотеки, а также выходом на рынок инвесторов. Об этом эксперт рассказал "Известиям".

При этом директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что в некоторых регионах страны к текущего года цена за один квадратный метр на первичном рынке недвижимости может увеличиться больше, чем на 15 процентов.

Участники рынка предполагают, что стоимость "вторички" к завершению 2020 вырастет примерно на 7 процентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России по поручению президента Владимира Путина была запущена программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября.