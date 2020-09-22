Последние новости на утро 22 сентября 2020: После землетрясения в Иркутске введен режим повышенной готовности

В социальных сетях осталось много сообщений о дрожащих люстрах и разбитых зеркалах. Фото: соцсети

Последние новости на утро 22 сентября 2020 года: Глубокой ночью 22 сентября в Иркутске произошло землетрясение. Первые подземные толчки специалисты зафиксировали в 02:05 по местному времени. Спустя несколько минут они повторились, но уже с меньшей интенсивностью. Эксперты установили, что эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе, в 15 километрах от поселка Култук. За ночь природное явление ощутили на себе жители 12 районов и граждане в четырех районах Республики Бурятия. Сейчас в городе введен режим повышенной готовности. Жертв и пострадавших нет.

Тем временем, эксперты предсказали рост цен на новое жилье в России почти на 15 процентов. В некоторых регионах увеличение стоимости квадратных метров, возможно, превысит эту отмутку. Считается, что это связано с низкой ставкой по ипотеке, которая действует до 1 ноября по указу президента Владимира Путина.

Если давно не было повышения зарплаты и вы готовы об этом просить начальника, то самое время делать это осенью. Именно в этот период многие работодатели формируют бюджет компании на следующий год, а соответственно могут рассмотреть просьбу о прибавке и склониться в вашу пользу.

Минздрав выдал разрешение Центру Чумакова на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. В испытаниях российской сыворотки примут участие более 3 тысяч добровольцев. Прежде всего планируется приступить к испытаниям вакцины в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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