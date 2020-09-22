Зарплаты по номеру телефона стали перечислять российские банки

Новый сервис позволит работодателям выплачивать заработную плату сотрудникам по номеру телефона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские банки нашли способ побороть зарплатное рабство.

В системе быстрых платежей (СБП) российских банков полномасштабно заработали переводы от компаний в адрес физических лиц, сообщают «Известия».

Новый сервис позволит работодателям выплачивать заработную плату сотрудникам по номеру телефона. Перечислять свои клиентам кредитные деньги смогут микрофинансовые через систему быстрых платежей, супермаркеты, если это требуется, делать возвраты

Директор по развитию «Делобанка» Ирина Кузьмина, заявила, что новый удобный сервис может быть использован для целевых переводов от компаний физическим лицам.

Сервис работает также в случае, когда необходимо перечислить денежный выигрыш, а также при выплате займов.

«Механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам», — пояснила она.

Ранее, в марте 2020 года Центробанк заявил, что хочет разрешить гражданам России переводить друг другу суммы до двух миллионов рублей в программе быстрых платежей.

Также было отмечено, что россияне смогут оплачивать товары в магазинах и услуги различных компаний по QR-кодам.