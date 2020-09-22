Почему хранить пенсии на банковских картах опасно, рассказал эксперт

Раскрыта опасность хранения пенсии на банковской карте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, почему хранить пенсии на банковских картах опасно.

Выплата пенсии может быть приостановлена, если получатель не снимал ее в течении шести месяцев. Такое же может произойти с гражданами, которые могут обойтись без подобных выплат от государства.

Специалист пояснил, что государство таким образом защищает государственные финансы от трат. Коган объяснил, что получатель, в данном случае пенсионер может уехать в другую страну или скончаться, но информация об этом может попасть в Пенсионный фонд не своевременно.

Если произошла вышеописанная ситуация, то необходимо обратиться в территориальное подразделение фонда для подачи соответствующего заявления с подтверждающими документами, передает издание «Прайм».

Если документы будут иметь соответствующий вид и приняты специалистами, то выплата пенсий продолжится в полном объеме.

Также Коган напомнил, что владельцы банковских карт могут столкнуться и с мошенниками, если произошла передача данных третьим лицам. А также денежные средства на карте могут заблокировать, если у пользователя есть задолженность по оплате ЖКХ.