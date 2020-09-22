После лихорадки денге у пациентов выработался иммунитет к коронавирусу

Американский ученый предположил, что после лихорадки денге у человека вырабатывается иммунитет к коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский ученые Мигель Николелис заметил, что в районах, где была зафиксирована ранее лихорадка денге, рост числа заболевших коронавирусной инфекции происходит медленнее. Медик пришел к выводу, что вакцина от этого заболевания способна вырабатывать в организме человека иммунитет к коронавирусу.

Оказалось, что уже переболевшие лихорадкой пациенты также имеют иммунитет к COVID-19, такими данными поделился Reuters со ссылкой на неопубликованные исследования американского ученого.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — сообщается в исследовании.

Ученый отмечает, что если его наблюдения окажутся верными, то заразившись лихорадкой, можно получить мощный иммунитет к коронавирусу.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила испытания растительного напитка на основе полыни, который используют против малярии. По предварительным данным, он может укрепить иммунитет и противостоять коронавирусу. Испытаниями занимаются африканские ученые.