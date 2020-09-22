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Политика

Сергей Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

Министр подчеркнул необходимость помнить уроки истории
Анастасия РЫШКОВА
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Министр подчеркнул, что урегулирование разногласий является необходимым для деловых отношений между странами

Министр подчеркнул, что урегулирование разногласий является необходимым для деловых отношений между странами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении от лица стран ОДКБ на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН сказал, что мир устал от разобщения. Он отмети, что до сих пор в различных частях мира продолжаются вооруженные конфликты.

"К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом – пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах", — сказал Лавров.

Он отметил, что нарастающее разъединение мешает реагировать должным образом на глобальные проблемы. Он считает, что некоторые страны не желают считаться с экономическими интересами других государств, из-за чего и происходит недопонимание и конфликтная ситуация. Но министр подчеркнул, что урегулирование разногласий является необходимым в ведении деловых отношений между странами.

"Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества", — считает министр.

Он также отметил, что попытки переписать историю абсурдны. Он призвал помнить уроки прошлого и чтить память великих воинов.