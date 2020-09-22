Названы самые бюджетные авианаправления в России на октябрь

Названы самые бюджетные авианаправления по России Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики проверили цены и назвали самые бюджетные авианаправления по России на октябрь. Оказалось, что выгоднее всего начинать путешествие из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга.

Так, по данным экспертов, одни из самых дешевых билетов продаются на рейсы из столицы в Калугу или Воронеж. Улететь в один из этих городов можно всего за тысячу рублей.

Из Санкт-Петербурга также доступно множество бюджетных рейсов. К примеру, улететь отсюда в Москву можно за 1,2 тысячи рублей. Перелет в Ярославль будет стоить 1,5 тысячи рублей, а за 2 тысячи рублей можно посетить Элисту, Махачкалу, Чебоксары, Уфу, Ставрополь, Нальчик, Киров, Калининград, Казань и Курган, передает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Из Сочи самым бюджетным стал рейс до Москвы за 1,6 тысячи рублей. Билет до Ростова-на-Дону обойдется в 1,8 тысячи рублей, а за 1,9 – можно улететь в Ставрополь или Краснодар.

Кроме того, самыми выгодными по стране будут путешествия из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды. Такие билеты можно купить за 900 рублей.

Напомним, ранее авиаэксперты спрогнозировали снижение цен на авиабилеты. Из-за уменьшения пассажиропотока авиакомпаниям приходится регулярно идти на уступки, пишет сайт NEWS.RU.