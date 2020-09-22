Германия не может начать собственное уголовное расследование дела Навального

Предполагаемое преступление произошло не на территории ФРГ, заявила германская юстиция отказавшись заводить расследование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германская юстиция заявила, что не может начать уголовное расследование по ситуации с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Предполагаемое преступление в отношении Алексея Навального произошло не на территории ФРГ, пишет издание.

По сообщению источника, правительство подключило Генеральную прокуратуру в Карлсруэ еще до того, канцлер Германии Ангела Меркель сделал официальное заявление о первых результатах немецкого исследования проб.

Но в ответ на просьбу начать расследование в отношении ситуации с Алексеем Навальным немецкие юристы "лишь покачали головой", пишет издание.

В качестве примера была упомянута ситуация со Скрипалями, но отмечается, что они были отравлены в Великобритании, как полагает следствие. Что касается Навального, то привязки возможного отравления к Германии нет, потому как в Берлин его доставили на лечение.

Также издание сообщает, что расследование бы началось в том случае, если бы блогеру стало резко плохо. Тогда процессуальные шаги были бы приняты уже берлинской прокуратурой.

Напомним, что 2 сентября ФРГ заявила, что Навальный якобы был отравлен веществом серии «Новичок».

Но Москва до сих пор не получила от Германии данных по их исследованию в отношении Алексея Навального. Между тем, омские врачи, спасшие жизнь блогеру, уже не раз заявляли, что никаких следов «Новичка» при исследовании на новейшем оборудовании анализов пациента они не нашли. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее подчеркнул: когда Алексей Навальный вылетал с территории Российской Федерации, в его организме каких-либо токсических, отравляющих веществ не содержалось.