Представителю Крыма сорвали выступление на форуме ООН, не дав назвать регион российским

В ООН прервали крымчанина за слова о российском статусе полуострова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сопредседателя Ассамблеи славянских народов Романа Чегринца прервали во рвемя его выступления в рамках Европейского регионального форума Организации Объединенных Наций из-за слов о том, что Крым является российским регионом.

- Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны, - рассказал представитель Крыма РИА Новости.

Роман Чегринец написал в своём Facebook о своём сожалении за то, что не успел высказаться о вмешательстве западных СМИ в ситуацию в Беларуси. Он также отметил, что сам является беларусом и ситуация в республике его возмущает.

Европейский региональный форум ООН проходит в Женеве. Он посвящён противодействию разжигания вражды к меньшинствам и в социальных сетях.

На инцидент отреагировали в Госдуме. По мнению заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Казбека Тайсаева, выступление могло быть прервано без инициативы Украины.

- Может быть, это позиция самих европейцев, но у них позиции совпадают - у нынешних Украины и Евросоюза, совершенно антироссийские позиции, - объяснил Тайсаев.

Депутат считает, что единственной реакцией России на подобные жесты может быть только направление дополнительных инвестиций в регион.

- Как можно больше денег вкладывать в Крым, делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвел, - заключил Тайсаев.