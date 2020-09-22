Краснодарский край в 2020 году продал сельхозпродукции на $1,7 млрд. в 120 стран мира

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о реализации в Краснодарском крае нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае на 17% вырос экспорт продукции АПК. С начала года кубанские производители экспортировали товаров на 1,7 млрд долларов. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, краснодарские аграрии поставляют свою продукцию в 120 стран мира. Самыми востребованными товарами являются сахар, злаки и масложировые продукты. Комментируя реализацию в крае нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», глава Кубани подчеркнул, что план этого года будет успешно выполнен.

– Несмотря на непростую экономическую ситуацию, спрос на кубанскую продукцию остается высоким, - отметил Вениамин Кондратьев. - С начала года регион экспортировал продукцию АПК на 1,7 млрд долларов в 120 стран. Это на 247 млн долларов больше, чем было год назад. План выполнен уже почти на 70%. Уверен, что такими темпами мы сможем выполнить задачи нацпроекта по экспорту.

Самым востребованным у покупателей готовым продуктом остается сахар. Сладкого товара Кубань поставила на 97 млн долларов. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом году.

- Экспорт злаков превысил 1 млрд долларов, год назад сумма была меньше, - рассказал губернатор Кубани. - Сейчас идет активная отгрузка зерновых. Несмотря на сложные погодные условия в этом году, мы рассчитываем выполнить обязательства по поставкам пшеницы – благодаря качественным семенам кубанской селекции, научному подходу к сохранению урожая.

План по экспорту масложировой продукции на этот год уже практически выполнен: за ее реализацию кубанские аграрии выручили 307 млн долларов. На 29 млн долларов продано за рубеж мясной и молочной продукции — это почти на 40% больше, чем планировалось.

Как подчеркнул руководитель региона, добиться таких показателей удалось во многом благодаря господдержке. В 2020 году она была увеличена до 8,3 млрд рублей.

Ранее Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань больше других регионов выиграла от введения в России продовольственного эмбарго.

– Прошедшие шесть лет показали, что Краснодарский край от продовольственного эмбарго выиграл, пожалуй, больше, чем другие российские регионы. Вырос интерес к занятию сельским хозяйством среди жителей, отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. Заниматься этим бизнесом действительно прибыльно, - отметил губернатор.

После введения эмбарго в Краснодарском крае появилось около 300 наименований новых продуктов - от мясных деликатесов до вина. За пять лет в АПК было реализовано более 200 крупных инвестпроектов, инвестиции составили 114 млрд. рублей. В том числе, удалось успешно нарастить экспорт.

– Только поставки кондитерских изделий выросли в четыре раза, а мяса птицы – в восемь. Наше мороженое любят в США, в Германии заинтересованы в увеличении поставок кубанского вина, – рассказывал глава Кубани.