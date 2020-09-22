В России зафиксировано 6 215 новых заражённых коронавирусом

Число выздоровевших от COVID-19 россиян достигло 917 949 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России выявили 6 215 новых случаев заражения коронавирусом. Заражённые зарегистрированы в 83 российских регионах из 85. У 25,1% новых пациентов с COVID-19 не было никаких симптомов заражения. В Москве выявлено 980 новых заражённых. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составляет 1 115 810.

Число выздоровевших от COVID-19 россиян достигло 917 949 человек, увеличившись на 5 976 человек за прошедшие 24 часа.

За сутки от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний скончались 160 человек. Общее число летальных исходов за время эпидемии в России составляет 19 649.

Всего на сегодняшний день в России выявлено случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано летальных исходов, выздоровело .

Более ста новых заражённых за сутки выявлено, помимо Москвы, в Воронежской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, а также в Красноярском, Ставропольском краях и Ханты-Мансийском Административном округе.