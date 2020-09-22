Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил упростить вхождение предприятий в нацпроект о производительности труда

Глава Тульской области Алексей Дюмин предложил внести изменения в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Фото: пресс-служба правительства Тульской области.​

Глава Тульской области Алексей Дюмин предложил внести изменения в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», подкорректировав границы, позволяющие предприятиям войти в проект. Предложение прозвучало во время рабочего совещания по реализации нацпроекта под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Александра Белоусова.

Алексей Дюмин, возглавляющий направление «Промышленность», предложил изменить требования к отбору предприятий. В частности, отменить верхнюю границу отбора, которая сейчас составляет 30 миллиардов рублей. Глава Тульской области также предложил оставить нижнюю границу отбора на уровне 400 миллионов рублей. Сейчас обсуждается возможность повышения этой планки до 800 млн рублей, что существенно сузит для предприятий возможность участвовать в нацпроекте. Если инициатива тульского губернатора будет одобрена, расширение границ отбора значительно расширит круг участников проекта.

Еще одна инициатива Алексея Дюмина - создание механизмов предоставления льготных займов участникам национального проекта, в том числе представителями строительной и транспортной отраслей, а также ЖКХ.

Напомним, национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» стал продолжением одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в России в 2017 году. Главная цель нацпроекта – повышение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В их числе – сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство, обрабатывающее производство. Предполагается, что к 2024 году рост производительности составит 5% в год (в 2018 году этот показатель составлял 1,4%).

Тульская область одной из первых присоединилась к нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости». За время участия в программе показатели предприятий-участников нацпроекта выросли в среднем на 10%. Число крупных и средних предприятий, вошедших в нацпроект, планируется увеличить с 52 до 76. При этом рост производительности должны показать не менее 95% участников.