Аналитик: Курс доллара открыл дорогу к 80 рублям

Аналитики допустили рост доллара до 80 рублей Фото: REUTERS

На старте торгов в понедельник доллар поднялся максимально до 76,55, лишь несколько копеек не дотянув, чтобы обновить максимумы двухнедельной давности. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич отметил, что цены на таком уровне продолжат держаться до тех пор, пока в России будут оставаться покупатели валюты за такие деньги. Как только люди перестанут скупать валюту, доллар может подняться и до 80 рублей.

«Доллар/рубль не спешит переходить в активный рост на уровнях выше 76, что также говорит о наличии (пока еще) сильных покупателей с текущих уровней. Отступление покупателей с текущих уровней откроет прямую дорогу на 80 за доллар. А в случае повторения волны повышенного спроса на USD по всем рынкам, есть потенциал для пары уйти заметно выше», - заявил эксперт «Российской газете».

При этом падения доллара в ближайшее время ждать не стоит. Чтобы валюта опустилась в цене, должны произойти кардинальные перемены.

«Чтобы доллар снова стоил 65 рублей, надо, чтобы нефть стоила 100 рублей за баррель, или чтобы в США произошел дефолт государственного долга. На мой взгляд, оба сценария крайне маловероятны», - цитирует финансового инвестора Яна Марчинского «Свободная пресса».

В связи с этим эксперты предлагают россиянам пока не избавляться от валюты. Такие вложения по-прежнему остаются выгодными.