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Политика

Глава СВР заявил об активности Запада в деле Навального

Сергей Нарышкин считает, что "Северный поток-2" является мишенью кампании
Анастасия РЫШКОВА
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Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытки блокировать трубопровод являются примером недобросовестной конкуренции

Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытки блокировать трубопровод являются примером недобросовестной конкуренции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны намеренно раскручивают ситуации в происшествии с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным, хотя основной их целью является «Северный поток-2».

"СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток - 2", - сказал он.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытки блокировать трубопровод являются примером недобросовестной конкуренции, сообщает ТАСС.

Глава СВР подчеркнул, что надеется на здравый смысл ЕС в отношении "Северного потока -2" перед холодной зимой.

Напомним, что некоторые страны ЕС выступают за введение санкций в отношении «Северного потока-2» из-за ситуации с возможным отравлением блогера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике Шарите.

Трубопровод «Северный поток-2» будет проходить по дну Балтийского моря, соединяя берега России и Германии. Протяженность трубопровода по двум нитям составляет почти 2,5 тысячи километров.