В Брянской области ликвидирована фабрика, которая выпускала 4 кг наркотиков в день

Глава МВД России Владимир Колокольцев. Фото: МВД.РФ

Ежесуточно свыше 4 килограммов синтетических наркотиков выпускала фабрика в деревенском доме, которую обнаружили и ликвидировали сотрудники МВД и ФСБ России.

Об этом стало известно сегодня на заседании Государственного антинаркотического комитета Министр внутренних дел России.

О задержании злоумышленников сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев: "Было установлено, что двое злоумышленников приобрели в Брянской области частный дом, где организовали нелегальное производство синтетических наркотиков. В помещении обнаружены бочки и канистры с химическими реактивами, фильтры, колбы, миксер для смешивания ингредиентов и промышленные весы".

В своем выступлении Глава МВД России подчеркнул, что преступники синтезировали около 4 кило наркотиков в день. Отраву они сбывали бесконтактным способом в ряде регионов Центрального федерального округа.

В ходе обысков у дилеров изъято почти 143 килограмма готовой к реализации синтетики. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозят пожизненные сроки в колонии.

Колокольцев также привел шокирующие цифры, которые говорят росте внутреннего производства наркотиков в России.

- На фоне сокращения контрабандного ввоза расширяются масштабы их изготовления внутри страны. За период с 2016 по 2019 год количество выявленных преступлений, связанных с наркопроизводством, увеличилось в 5 раз. В текущем году впервые зафиксировано преобладание синтетики над наркотиками других видов. Ее доля в общем объеме изъятых запрещенных веществ составила свыше 50%, а в абсолютных цифрах – практически шесть тонн.

По словам министра, только за январь-июнь 2020 года в России ликвидировано порядка 140 подпольных нарколабораторий, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.