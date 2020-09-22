Лукашенко рассказал о своих планах посетить Дальний Восток

Лукашенко сообщил, что в следующем году выберет время, чтобы посетить Дальний Восток Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что планирует в 2021 году посетить Дальний Восток России. Он также отметил, что президент России Владимир Путин часто рассказывает на совместных встречах о Приморском крае и настаивает на визите беларуского коллеги.

- Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. <...> Он всё время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время, - передаёт БелТА слова Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.