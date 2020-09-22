Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза Фото: REUTERS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза «после демократических перемен» в республике. Напомним, в понедельник, 21 сентября, политический деятель была приглашена на заседание Комиссии по иностранным делам.

«Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Светланы Тихановской.

Накануне стало известно, что депутаты Европарламента предложили открыть в Брюсселе штат белорусской оппозиции.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что представители МВД Белоруссии расценивают договоренности Тихановской с Западом как вмешательство во внутренние дела страны.

О происходящих событиях также высказался экс-премьер Украины Николай Азаров. Он отметил, что никакого «европейского пути» у Белоруссии нет. Единственный интерес Запада, по его мнению, в том, чтобы установить в республике диктатуру. Деятель напомнил, что когда-то Украина получила кредит от Евросоюза, однако условия этого соглашения негативно повлияли на суверенитет страны.

«К примеру, Нафтогаз или Энергоатом - госкомпании, но наблюдательный совет там должен на 70% состоять из иностранцев, и находиться за пределами страны. Судей должна подбирать комиссия исключительно из иностранцев. Так что, если Латушко попробует для Белоруссии что-то выпросить, то ему никто 3-4 миллиарда, о которых он говорит, не даст. А если дадут 300-400 миллионов, то с такими условиями… Для Латушко это безразлично, он уже – агент влияния. Но суверенитет Белоруссия потеряет».