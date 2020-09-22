RT предложил работу Дональду Трампу Фото: REUTERS

Телеканал RT нашел новую работу для президента США Дональда Трампа. В Russia Today выпустили ролик, где креативная группа представила, чем бы американский лидер мог заниматься на их телеканале.

В RT предположили, что из президента Америки вышел бы неплохой телеведущий. Дональд Трамп мог бы перебраться в Россию и выступать со сводками новостей или рассказывать прогноз погоды.

В конце видеоролика говорится, что если президент не будет переизбран на новый срок, он всегда может рассчитывать на вакансию в RT.

Напомним, 3 ноября 2020 года в Америке состоятся выборы президента, на которых будет избран 46-й глава Соединенных Штатов.

При этом в конце августа стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок. Он выразил благодарность за доверие и пообещал защищать Америку от всех опасностей.