В Вологде будут производить молочные смеси для детей из российского сырья

На существующей производственной площадке в Вологде компания создаст производство полного цикла смесей для детей раннего возраста.

«Огромные инвестиции вкладываются компанией «Нестле» в локализацию производства именно на Вологодчине, что очень важно для региона. Еще в 2013 году проект строительства фабрики по производству детского питания первым в регионе получил статус приоритетного. Мы готовы оказать меры господдержки для реализации нового инвестпроекта», – сказал Олег Кувшинников. По словам Оксаны Лут, замминистра сельского хозяйства РФ, участвовавшей в онлайн-презентации проекта, сейчас рынок потребления сухих детских смесей в стране оценивается на уровне 40 тысяч тонн, 50% этого объема производится на территории России. Она добавила, что Минсельхоз готов оказывать поддержку производствам этого перспективного направления.

Новое производство будет работать по принципу полного цикла: от обработки сырья до выпуска готовой, упакованной продукции. Сейчас на заводе, запущенном в Вологде в июне 2019 года, происходит только завершающая стадия производства смесей. Благодаря модернизации завода, здесь появится 60 дополнительных рабочих мест. Фабрика будет работать на российском сырье. Завершить модернизацию инвестор планирует в декабре 2022 года.