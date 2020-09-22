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Экономика

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых может скоро завершиться
Анастасия РЫШКОВА
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Герман Греф ожидает дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Герман Греф ожидает дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку, то, возможно, произойдет дальнейшее снижение ставок по ипотеке в России, сказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Разрыв ставок не столь драматичен уже, и если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, и ставки на ипотеку будут тоже немного снижаться", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

Он заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых скоро завершится, так как она не может продолжаться бесконечно.

Ранее, в начале 2020 года, глава Сбербанка заявлял, что введение показателя предельной долговой нагрузки для ипотечных заемщиков нецелесообразно. Он ранее отмечал, что ставка 7-8% процентов может сохраняться продолжительное время.

После решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 6,5% многие экономические специалисты стали прогнозировать тенденцию к снижению ставок.