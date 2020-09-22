Названы регионы России с самыми дешевыми продуктами

Названы российские регионы с самыми дешевыми продуктами питания Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как изменились цены на основные продукты питания в российских регионах, изучили маркетологи в рамках общероссийского некоммерческого проекта «Котлета с пюрешкой». Задача проекта была оценить стоимость условного рациона питания на одного человека.

Меню рациона единого для всех исследуемых городов составили специалисты. В него вошли картошка с котлетой, овсяная каша, салат «Оливье» и некоторые другие традиционные блюда. Всего статистика учитывала цены на 31 продукт.

В результате, что самый дешевый набор базовых продуктов удалось собрать в Курске. Минимальная себестоимость суточного набора на одного человека здесь составила 223,44 рубля, а общая стоимость корзины, которую необходимо купить, чтобы приготовить условленные блюда, - 1 790 рублей.

На втором месте оказался Омск, где итоговая стоимость всего на 9 рублей выше, чем в Курске. А на третьей строчке расположился Липецк. Здесь стоимость суточного набора составила 235,4 рубля.

«Самая дорогая «пюрешка» в сентябре оказалась в Якутске (423,5 рубля), следом традиционно идут Мурманск (315,35 рубля) и Иркутск (306,84 рубля). Крымские города, которые в прошлой волне входили в число передовиков по дешевизне рациона, теперь расположились на 13 (Севастополь) и 18 (Симферополь) местах», - цитирует авторов исследования «Российская газета».