Минздрав предсказал рост заболеваемости коронавирусом в России

Данная ситуация была ожидаемой и объясняется увеличением числа социальных контактов Фото: Артем КИЛЬКИН

Рост заболеваемости коронавирусом в России может продолжиться. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Специалист также напомнил, что повторное нарастание заболеваемости началось в конце августа. Данная ситуация была ожидаемой и объясняется увеличением числа социальных контактов. Дополнительно в осенний период, помимо пандемии, стоит ожидать ежегодный рост числа простудных заболеваний.

«Впереди у нас новый эпидемический сезон по ОРВИ, который тоже внесет коррективы заболеваемости. Скорее всего, мы с вами увидим некоторое продолжение роста заболеваемости, но еще раз скажу, это вполне ожидаемая, прогнозируемая ситуация», - сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня, сообщает сайт РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что специалисты Минздрава не ожидают второй волны пандемии в России. Зафиксированный рост заболевания специалисты объясняют сезонностью.