Академик: маски - лучший способ защиты от инфекций в осеннее время

Россиянам напомнили о важности ношения масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы защитить себя от коронавируса и других сезонных заболеваний лучше всего носить маску. Такое мнение выразил завотделом Центрального НИИ эпидемиологии Вадим Покровский.

Академик отметил, что с завершением отпускного сезона и с началом похолодания, в России может увеличиваться риск заражения вирусными инфекциями, однако если и здоровые, и уже заразившиеся граждане будут носить маски, это существенно у улучшит эпидемиологическую обстановку.

Также Покровский отметил, что массовой вакцинации от коранавируса пока быть не может, ведь испытания вакцины завершатся только весной следующего года, а это значит, что на сегодняшний день маски являются единственным эффективным способом не допустить распространения COVID-19.

«Поэтому сейчас, друзья, есть простой способ: носите маски. Не такой уж он и обременительный. Если маски надевают и те, кто инфицирован, и те, кто не инфицирован, они дают очень высокий защитный эффект», - цитирует эксперта ОТР.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки было выявлено 6215 новых случаев заражения коронавирусом. При этом полностью выздоровели за прошедшие сутки 5976 человек, пишут «Известия».