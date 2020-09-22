В Беларуси началась активная фаза совместных с Россией учений

В Белоруссии началась активная фаза учений российских и белорусских десантников «Славянское братство — 2020» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Беларуси началась активная фаза учений российских и беларуских десантников "Славянское братство — 2020". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В учениях задействованы 500 единиц боевой техники основных систем вооружения. Среди них порядка 90 танков, 350 боевых бронированных машин, а также более 130 орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня.

Накануне на полигон Гожский на территории Беларуси перебросили десантников Тульского соединения ВДВ. Со стороны России во втором этапе учений будут принимать учение более 900 человек и порядка 100 единиц военной техники.

Второй этап учений пройдёт с 22 по 25 сентября на западе Беларуси.

Ранее сайт KP.ru сообщал об объявлении военных учений в Беларуси на границе с Литвой. Крупные тактические учения прошли в конце августа на полигонах Гожский и Неман около города Островец.