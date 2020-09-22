В Казахстане рухнул спортивный комплекс стоимостью $2,6 млн

В селе Чунджа Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана обрушился строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 2,6 миллиона долларов. У здания обрушилась крыша на площади одной тысячи квадратных метров, сообщило агентство "Казинформ".

Строительство комплекса должно было завершиться в конце 2020 года. Причину обрушения крыши выясняют специалисты, сообщил глава Уйгурского района Шухрат Нурахунов.

Отмечается, что в комиссию вошли чиновники архитектурно-строительных структур, специалисты по ЧС и представители строительной компании. Несмотря на обрушение, подрядчик планирует завершить строительство спорткомплекса к концу года.