Появилось видео, как черноморский флот уничтожил ракетой отряд противника в ходе учений

Видео уничтожения предоставило российское министерство обороны

В ходе командно-штабных учений «Кавказ-2020» корабли Черноморского флота выполнили уничтожение условного противника. Видео уничтожения предоставило российское министерство обороны.

Как отмечает СМИ Вести.Севастополь со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, для участия в учениях в море вышли крейсер «Москва», корабль 2Пытливый», БДК «Азов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». В общей сложности было задействовано более 20 кораблей Черноморского флота.

Сообщается, что в ходе двусторонних учений подводная лодка «Копино» атаковала группы противолодочных кораблей. Малые корабли, в свою очередь, выполнили торпедные стрельбы по субмарине. К процессу поиска были дополнительно подключены самолеты-амфибии Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в данный момент российские военные также принимают участие в совместных с Белоруссией учениях «Славянское братство – 2020». Они проходят на полигоне «Брестский» и продлятся до 25 сентября.