Сноуден выплатит властям США 5 млн долларов с продажи своей книги Фото: REUTERS

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился заплатить всю выручку, полученную за автобиографическую книгу «Личное дело» (Permanent Record), а также речи, с которыми он выступал, американскому правительству.

Как передает CNN, Сноуден перечислит властям выручку целиком, и она составит более пяти миллионов долларов, из них 4,2 миллиона за книгу и чуть более миллиона суммарно за 56 публичных выступлений.

Суд в Соединённых Штатах ранее признал, что поскольку экс-сотрудник АНБ сделал себе имя на разглашении государственной тайны и получил за это деньги, американское правительство имеет право истребовать у него заработанное.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о масштабной слежке американских и британских спецслужб за гражданами.

Не так давно президент США Дональд Трамп пообещал «очень внимательно» изучить ситуацию с главным героем одного из самых громких «шпионских скандалов», а также рассмотреть возможность его помилования, если тот вернется на родину.