Вологодское село Ферапонтово включили в число самых красивых в России

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Жемчужина села – Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь со знаменитыми фресками иконописца Дионисия. Ансамбль монастыря и фрески включены в список особо охраняемых памятников ЮНЕСКО. Село Ферапонтово стало вторым населенным пунктом Вологодчины, включенным в список самых красивых деревень и городков России. Первым такое звание получил город Тотьма.

«Ферапонтово является жемчужиной не только на туристической карте Вологодской области, но и всей России. Присвоение такого узнаваемого для туристов, в том числе иностранных, бренда – это возможность для качественного роста и развития туристской инфраструктуры села, привлечения туристов, инвестиций в сферу туризма», - сказал исполняющий обязанности начальника департамента культуры и туризма области Дмитрий Климанов.

В следующем году в селе начнется реализация масштабного проекта по благоустройству. Эскиз «Русская Фиваида на Севере», разработанный в сельском поселении, стал победителем федерального конкурса и получил грант в 44,5 млн рублей.

В следующем году в селе создадут принципиально новую схему движения вокруг знаменитого монастыря, обустроят пешеходные дорожки, отремонтируют деревянный мост через реку Паску, проложат спуски к озеру. Для воссоздания исторического ландшафтного вида в поселении демонтируют столбы электропередач, а провода проложат под землей. Проект также предполагает строительство в самых красивых местах села смотровых площадок.