Банк «Открытие» первым на рынке запустил страховой конструктор

Банк «Открытие» первым из российских банков запустил для своих клиентов уникальную услугу - страховой конструктор. Теперь заемщики при оформлении кредитов наличными могут самостоятельно подобрать наполнение страховой программы в зависимости от своих предпочтений. Продукт «Защита кредита конструктор» предоставляет клиентам возможность выбрать именно те риски, которые он считает самыми важными на данный момент. Таким образом заемщикам не придется переплачивать за ненужные опции.

- Наш исследования клиентских предпочтений показывают, что классические программы страхования подходят не всем заемщикам, - рассказала начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие» Мария Саенко. - Все страховые продукты имеют стандартное наполнение, которое нельзя изменить. Получается, что клиент вынужден переплачивать и покупать страховку, даже если большинство параметров ему не подходят, чтобы защитить себя и близких от тотальных рисков. Естественно, такой опыт взаимодействия с банком не вызывает положительных эмоций у клиентов. Мы учли это и разработали новый подход: такой продукт, который подойдет абсолютно любому заемщику.

Страховой конструктор банка «Открытие» состоит из двух частый: базовой и дополнительной. Базовая программа покрывает тотальные риски — уход из жизни и инвалидность I или II группы. Дополнительные опции предлагают более широкий список рисков — потеря работы, травма, страхование детей, диагностирование и лечение многих заболеваний, в том числе онкологии. Дополнительная программа также включает в себя страхование имущества и гражданской ответственности. Заемщик может добавить к базовой страховой программе любые опции из перечня дополнительных рисков. При этом чем больше дополнительных опций будет включено в страховую программу, тем дешевле обойдется страхование каждого риска в отдельности.

Программа рассчитывает стоимость страхования индивидуально для каждого клиента. Причем при использовании страхового конструктора клиенту на первый год предоставляется специальная ставка по кредиту наличными в 6,9% годовых (это одно из самых выгодных предложений на рынке на сегодняшний день). Если заемщик приобретает сразу две страховые опции или больше, он получает в подарок бесплатные сервисы —дистанционные юридические и медицинские консультации.

Если заемщик затрудняется с выбором страхового наполнения, программа подберет для него страховые риски автоматически при оформлении заявки. Это делается с помощью специальных алгоритмов, анализирующих профиль клиента и цели, на которые он берет заем. Клиент может подкорректировать опции, убрать те, которые он считает ненужными и добавить важные для него риски.